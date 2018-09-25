Спецпредставитель США просит освободить Сенцова

Сегодня, 13:15

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины назвал неубедительными доказательства вины украинского режиссера в терроризме

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Учитывая крайне тяжелое состояние, в котором находится незаконно осужденный и удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов из-за голодовки, его необходимо срочно освободить, сказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Эхо Москвы".

"Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учетом его состояния", – заявил он главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову.

На аргумент о том, что Сенцов является российским гражданином и его арест – это "внутреннее дело России", Волкер напомнил о том, что режиссер никогда не был россиянином и что это гражданство было ему навязано после незаконной аннексии Крыма.

Также спецпредставитель Госдепа упрекнул Россию в "злоупотреблении ярлыками терроризма для борьбы с политическими противниками".

Как мы писали, ранее двоюродная сестра режиссера назвала освобождение Сенцова хорошим шансом для Путина улучшить свой имидж.

Также сообщалось, что Олегу Сенцову присвоили статус почетного гражданина Парижа.
Россия, Сенцов, политзаключенный, Волкер

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Источник:

Эхо Москвы

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