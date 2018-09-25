Спецпредставитель США просит освободить Сенцова

Учитывая крайне тяжелое состояние, в котором находится незаконно осужденный и удерживаемый в России украинский режиссер Олег Сенцов из-за голодовки, его необходимо срочно освободить, сказал спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Эхо Москвы".

"Он был вывезен из Крыма; ему насильно присвоили российское гражданство, которое он отвергает; ему предъявлено обвинение в терроризме, которое он отвергает, и представленные доказательства его вины не очень убедительны; и я считаю, что, как минимум, в качестве гуманитарного жеста для него и его семьи Олега Сенцова следует освободить с учетом его состояния", – заявил он главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову.

На аргумент о том, что Сенцов является российским гражданином и его арест – это "внутреннее дело России", Волкер напомнил о том, что режиссер никогда не был россиянином и что это гражданство было ему навязано после незаконной аннексии Крыма.

Также спецпредставитель Госдепа упрекнул Россию в "злоупотреблении ярлыками терроризма для борьбы с политическими противниками".

Как мы писали, ранее двоюродная сестра режиссера назвала освобождение Сенцова хорошим шансом для Путина улучшить свой имидж.

Также сообщалось, что Олегу Сенцову присвоили статус почетного гражданина Парижа.