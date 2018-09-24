"Прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким": Каплан о помиловании Сенцова

По словам сестры режиссера, никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема

Помилование незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова было бы хорошим шансом для президента РФ Владимира Путина улучшить свой имидж. Такое мнение высказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

"Это был прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким. Но он не пошел по этому пути и сделал вид, что для рассмотрения процедуры о помиловании нужно прошение от самого заключенного, что, конечно же, бред. Очень многие выходили без личного прошения", - сказала она.

По словам Каплан, никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема.

"Ему предлагали и людей (чтобы обменять на Сенцова. – Ред.), но люди ему неинтересны. Пока все печально", - сказала Каплан.

Ранее российские тюремщики заявили, что в случае ухудшения состояния здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку российской колонии, он будет срочно направлен в лечебное учреждение.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказал Сенцову, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, однако украинец заявил, что просить об этом Путина не будет.