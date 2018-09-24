"Прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким": Каплан о помиловании Сенцова

Сегодня, 16:09

По словам сестры режиссера, никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Помилование незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова было бы хорошим шансом для президента РФ Владимира Путина улучшить свой имидж. Такое мнение высказала двоюродная сестра режиссера Наталья Каплан.

"Это был прекрасный шанс для Путина показать себя добреньким. Но он не пошел по этому пути и сделал вид, что для рассмотрения процедуры о помиловании нужно прошение от самого заключенного, что, конечно же, бред. Очень многие выходили без личного прошения", - сказала она.

По словам Каплан, никто не понимает, чего хочет Путин, и это большая проблема.

"Ему предлагали и людей (чтобы обменять на Сенцова. – Ред.), но люди ему неинтересны. Пока все печально", - сказала Каплан.

Ранее российские тюремщики заявили, что в случае ухудшения состояния здоровья Сенцова, который 14 мая объявил голодовку российской колонии, он будет срочно направлен в лечебное учреждение.

Ранее мы писали о том, что адвокат рассказал Сенцову, что Кремль требует от него личного прошения о помиловании, однако украинец заявил, что просить об этом Путина не будет.
Россия, Путин, помилование, Сенцов, Каплан
Источник:

Meduza

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: facebook.com / Зоя Светова

"Пока Олега не освободят": в России прошел одиночный пикет в поддержку Сенцова

22 Сентября, 11:11

Российская правозащитница призвала известных людей поддержать ее и присоединиться к пикету

Политика

Олег Сенцов. Фото: из открытых источников

Ахи, охи, слезы и сопли: Сенцов рассказал, что ему надоело в письмах

21 Сентября, 14:25

Политзаключенному не хватает данных о политических событиях в мире и состоянии других политзаключенных
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Олега Сенцова выдвинули на Нобелевскую премию

18 Сентября, 17:58

Верховная Рада приняла постановление о выдвижении кандидатуры украинского режиссера на Нобелевскую премию мира за его героический протест против России

Политика

Фото: twitter.com/Kristof_Ruggia

Французский философ объявил голодовку в поддержку Сенцова

19 Сентября, 14:59

Мишель Ельчанинофф принял эстафету от другой участницы бессрочной акции "цепного голодания" Мари Деплешен

Политика

Олег Сенцов. Фото: AFP

Номинирование Сенцова на Нобелевскую премию поддержали в Раде

18 Сентября, 15:21

Позже в этот же день украинский парламент проголосует за выдвижение узника Кремля в соискатели Нобеля

Россия

Олег Сенцов. Фото: Facebook

Еврокомиссар требует освободить Сенцова: Россия должна уважать права человека

18 Сентября, 11:52

Комиссар ЕС по юстиции Йоурова обратилась к министру юстиции РФ Коновалову с просьбой выпустить политзаключенного

Политика

Олег Сенцов. Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Москалькова рассказала о нынешнем состоянии Сенцова

17 Сентября, 12:14

По словам российского омбудсмена, она находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона

Политика

Путин и Трамп. Фото: AFP

Трамп может повлиять на Путина для освобождения Сенцова – экс-посол США

17 Сентября, 10:44

Майкл Макфол объяснил, как можно решить вопрос с украинским узником Кремля

Евросоюз

Фото: GETTY

"Битва за свободу слова": в Париже активисты объявили голодовку в поддержку Сенцова

16 Сентября, 09:21

Солидарность с ним выражают известные политики, общественные активисты и художники

Россия

Фото: kremlin.ru

У Путина признались, что обсуждали Сенцова с Меркель

14 Сентября, 19:17

Сергей Лавров назвал здоровье узника Кремля вопросом "касающимся сугубо гуманитарной сферы"
Загрузка...