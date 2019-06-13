Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости политики

Спецрепортаж "По следам" попытается раскрыть таинственные партийные списки

13 июня, 22:19

Давно известные персонажи и "темные лошадки", что скрывают и чем успели отметиться


Сегодня на канале "Украина" смотрите спецрепортаж "По следам партийных списков". Кого скрывают закрытые списки партий разбирались журналисты из проекта "По следам".

Давно известные персонажи и "темные лошадки". Что скрывают и чем успели отметиться? Мы открываем закрытые списки! С 13 июня в 23.20 смотрите цикл сенсационных расследований "По следам партийных списков".

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий опроверг информацию о каких-либо договоренностях о проведении парламентских выборов по закрытым спискам, которые якобы были достигнуты на встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций 21 мая.

Как известно, 22 мая в Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах. Так, за включение проекта "Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины 10319 от 22.05.2019" на внеочередном заседании Верховной Рады в повестку дня проголосовали лишь 90 народных избранников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, списки, спецрепортаж

Вы сейчас просматриваете новость " Спецрепортаж "По следам" попытается раскрыть таинственные партийные списки". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сенсационное расследование: кого скрывают закрытые партийные списки

10 июня, 17:49

Телеканал "Украина" покажет спецрепортаж, в котором расскажет о давно известных персонажах и "темных лошадках" партий

Кого скрывают закрытые партийные списки: сенсационное расследование

4 июня, 22:22

Не пропустите специальный репортаж телеканала "Украина"

"По следам партийных списков": сенсационное расследование

3 июня, 22:11

Не пропустите специальный репортаж телеканала "Украина"

Спецрепортаж: "По следам партийных списков"

3 июня, 15:38

С 10 июня по понедельникам и четвергам в 23.20 смотрите сенсационные расследования на канале "Украина"

Как стирать обувь в стиральной машине

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию на Элину Мазур

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Водительские права больше не будут удостоверять личность

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Сегодня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Сегодня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Вчера, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Вчера, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

11 июня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как определить, натуральный мед или нет?

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь