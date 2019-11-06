США четко обратились к России по агрессии против Украины

Заместительница помощника главы Пентагона Лора Купер продолжает свой визит в Украину и, помимо встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, посетила украинских военнослужащих.
На этом фоне США призвали Россию прекратить агрессию против Украины, о чем сообщили в посольстве США в Украине в социальной сети Facebook.
"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер посетила вчера украинских солдат, моряков и их руководителей в Мариуполе и узнала оперативную информацию о конфликте, продолжающемся на востоке Украины. США призывают Россию прекратить неприемлемую агрессию против Украины", – говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что Купер прибыла в Украину на ежегодные двусторонние консультации в области обороны, и что США уверенно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Заместитель помощника глава Пентагона также побывала на Донбассе, а в Мариупольском торговом порту посетила стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины.
Напомним, несколько месяцев назад временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор посетил админчерту с оккупированным Крымом и также подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Белого дома.
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