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США четко обратились к России по агрессии против Украины

6 ноября, 19:11

Посольство США снова потребовало от Кремля прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины

Визит зампомощника министра обороны США Лоры Купер в Украину. Фото: посольство США в Украине

Визит зампомощника министра обороны США Лоры Купер в Украину. Фото: посольство США в Украине

Заместительница помощника главы Пентагона Лора Купер продолжает свой визит в Украину и, помимо встречи с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, посетила украинских военнослужащих.

На этом фоне США призвали Россию прекратить агрессию против Украины, о чем сообщили в посольстве США в Украине в социальной сети Facebook.

"Заместитель помощника министра обороны Лора Купер посетила вчера украинских солдат, моряков и их руководителей в Мариуполе и узнала оперативную информацию о конфликте, продолжающемся на востоке Украины. США призывают Россию прекратить неприемлемую агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что Купер прибыла в Украину на ежегодные двусторонние консультации в области обороны, и что США уверенно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Фото: AFP

Заместитель помощника глава Пентагона также побывала на Донбассе, а в Мариупольском торговом порту посетила стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины.

Видео: ООС

Напомним, несколько месяцев назад временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор посетил админчерту с оккупированным Крымом и также подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Белого дома.

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суверенитет территориальная целостность агрессия России посольство США Лора Купер

Источник: Сегодня

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