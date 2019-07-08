В США сделали новое заявление по Крыму
В США подчеркнули непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в конце прошлой недели посетил админчерту с оккупированным Крымом и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства США в Украине.
"Крым – это Украина! Во время поездки, организованной СНБО, временный поверенный в делах Тейлор посетил админчерту с Крымом вместе с представителями СНБО, СБУ, ВC Украины, крымскотатарской общины, и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", – говорится в заявлении.
Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 54 голосами "за", шестью – "против" и шестью – "воздержавшихся" принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля большинством голосов подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
А ранее Эстония заявила, что поднимет на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма .
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