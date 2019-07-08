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В США сделали новое заявление по Крыму

8 июля, 11:25

В США подчеркнули непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе
В Крыму цены на отдых дороже, чем в Европе. Фото: Depositphotos

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в конце прошлой недели посетил админчерту с оккупированным Крымом и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Об этом говорится в сообщении в Twitter посольства США в Украине.

"Крым – это Украина! Во время поездки, организованной СНБО, временный поверенный в делах Тейлор посетил админчерту с Крымом вместе с представителями СНБО, СБУ, ВC Украины, крымскотатарской общины, и подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", – говорится в заявлении.

Напомним, Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 54 голосами "за", шестью – "против" и шестью – "воздержавшихся" принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июля большинством голосов подержал включение в проект резолюции поправки об ответственности России за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

А ранее Эстония заявила, что поднимет на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации Россией Крыма .


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