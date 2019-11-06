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Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео

6 ноября, 09:26

Американцы обсудили с украинскими военными ситуацию на фронте и в Азовском море

Скриншот

Скриншот

Недавно в Широкино приезжал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а теперь Приазовье посетила американская делегация, которая прокатилась на украинских военных кораблях, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, с рабочим визитом в зону ООС прибыли делегация из США во главе с заместителем помощника министра обороны Лора Купер. Украинская сторона ознакомила гостей с текущей политикой безопасности ситуацией на Приазовье и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции.

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Также были обсуждены особенности действий российских оккупантов и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса, а также рассказали о ситуации в Азовском море в связи с российской агрессией.

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Из архива "Сегодня"

Позже в Мариупольском торговом порту американцы посетили стоянку кораблей тактической группы "Тритон" ВМС ВС Украины. Здесь украинские военные моряки провели гостям обзорную экскурсию поисково-спасательным судном "Донбасс" и вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере "Кременчуг".

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре в Одессу из США прибыли катера Island. Патрульные катера были переданы американцами Украине около года назад, но только недавно их получили украинские моряки.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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США Донбасс корабли Пентагон делегация ООС

Источник: Сегодня

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