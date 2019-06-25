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США намерены поднять вопрос об освобождении украинских моряков на заседании Совета Россия – НАТО

25 июня, 15:16

Россия еще официально не подтвердила своего участия

Фото: Getty Images

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации Североатлантического договора (НАТО) Кей Бейли Хатчинсон заявляет, что США намерены поднять вопрос об освобождении украинских военнопленных моряков на заседании Совета НАТО – Россия. Об этом Хатчинсон сказала во время онлайн-брифинга для европейских журналистов.
Она сообщила, что американская сторона предложила провести встречу Совета НАТО – Россия 5 июля, но пока Россия еще официально не подтвердила своего участия.

"Мы очень обеспокоены действиями России в Украине. Мы призываем Россию вернуть суда и моряков, которых они захватили в ноябре и сейчас удерживают в заложниках. Это неправильно, речь идет о нарушении прав Украины пользоваться Керченским проливом", -подчеркнула Хатчинсон.

Она добавила, что Украина имеет право на судоходство и торговлю через Керченский пролив и на встрече Совета НАТО – Россия планируется поднять этот вопрос.

Кроме того, посол США сообщила, что планируется поднять вопрос о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Как мы писали ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия отказывается выполнить требование Международного трибунала по морскому праву, который обязал Москву освободить незаконно удерживаемых украинских моряков.

Отметим, сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения требования Международного трибунала по морскому праву по морякам. 25 мая Международный трибунал вынес решение по иску Украины и обязал РФ освободить 24 моряков и три плавсредства, а отчитаться российская сторона об этом должна была до сегодняшнего дня.

В свою очередь представитель Украины в судебном процессе, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отметила, что Россия может освободить украинских моряков без упоминания о решении Трибунала ООН. По ее словам, Москва это может преподнести как "снисхождение" от Путина.

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Тег НАТО, моряки, военнопленные, ДРСМД

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