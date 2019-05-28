Трибунал ООН вынес решение: когда из российского плена вернутся украинские моряки

Пленных требуют отпустить до июня, а семьи говорят, что остаются реалистами

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Трибунал ООН в субботу обязал Россию освободить две дюжины украинских моряков, катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Это случилось спустя семь месяцев после захвата российскими спецслужбами украинцев в Керченском проливе. "Сегодня" разобрались с решением суда и выяснили, что об этом думают семьи моряков.

Суд

В субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал РФ освободить 24 моряков и три плавсредства. Отчитаться об этом российские власти должны до 25 июня.

"Это четкий сигнал России, что она не может нарушать международное право. Мы ожидаем, что РФ быстро и в полном объеме исполнит решение трибунала", — отметила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, представлявшая Украину в процессе.

Решение поддержали 19 судей из 20 — против выступил только россиянин Роман Колодкин. По его мнению, юрисдикция трибунала не распространяется на эту ситуацию. Хотя пока дело полностью не закроют.

"Мы не считаем необходимым требовать от России приостановки разбирательств по уголовным делам в отношении задержанных украинских моряков", — заявил председатель суда Пак Чжин Хен.

Трибунал также призвал обе стороны избегать действий, которые грозят обострением ситуации. Точку в керченской истории поставит арбитражный трибунал, который рассмотрит дело по существу.

Директор департамента международного права МИД Ольга Золотарева заявила, что Украина уже начала формировать этот арбитраж.

Напомним, моряков задержали 25 ноября 2018-го. После того как суд в аннексированном Крыму арестовал их, украинцев перевезли в московский СИЗО "Лефортово". Их обвиняют в незаконном пересечении границы, и по российскому законодательству нашим ребятам грозит до 6 лет тюрьмы. Украинские власти в трибунал ООН обратились 16 апреля, после того как следствие РФ продлило срок расследования до 25 августа.

Путь Кремля

По словам президента Владимира Зеленского, освобождение моряков может стать сигналом о готовности Кремля к прекращению конфликта:

"Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Увидим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома".

Отреагировал на решение и Запад. Посольство США в Украине призвало Россию немедленно выполнить решение суда, а в МИД Германии напомнили:

"Решение Международного трибунала подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить его, и немедленно освободить захваченных моряков. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию".

А вот в российском МИД еще раз подчеркнули, что трибунал в вопросе моряков ничего решать не может, и добавили:

"В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию".

Правда, по словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, если РФ откажется выполнять решение суда ООН, наша страна будет продвигать идею "гамбургских санкций" (наказание за невыполнение решения трибунала).

Проигрыш и реализм

О возможности введения новых санкций говорит и юрист-международник, глава Европейского комитета по предупреждению пыток Николай Гнатовский.

"Невыполнение приказа трибунала будет явным международным правонарушением и создаст основание для новых санкций. Это обречет их (РФ. — Авт.) на проигрыш дела в арбитраже по существу (потому что сейчас был только предварительный этап) и плохо отразится на перспективах в других судах. Также это подорвет правовую, политическую и нравственную позицию на всех международных форумах. Короче говоря, это будет стоить значительно дороже, чем просто отпустить моряков", — отметил он.

Политолог Владимир Фесенко призывает быть реалистами:

"Мы же видим, РФ игнорирует нормы международного права. Захотят — освободят, если посчитают нужным для своих тактических целей. А если посчитают, что можно шантажировать судьбой моряков и дальше, то сами по себе решения международных судов моряков автоматически не освободят. Но для нас принципиально важно накопление таких судебных решений в нашу пользу. Например, игнорирование РФ таких решений даст нам аргумент в споре о возвращении ее в ПАСЕ".

Будни в СИЗО: выстригли герб и научили петь гимн

Корреспонденты "Сегодня" пообщались с родственниками пленных моряков. Они нам рассказали, что несмотря на то, что их близкие уже полгода в плену, информацию о попытках освобождения они получают лишь от адвокатов и из СМИ. Жена Андрея Шевченко (он служил мичманом на одном из захваченных кораблей) Анастасия Шевченко говорит, что о решении международного суда узнала из СМИ.

"С адвокатами у меня связь была последний раз 22 мая, когда решался вопрос о мере пресечения, — говорит Анастасия. — Знаю, что ребята чувствуют себя нормально, насколько это возможно в условиях тюрьмы. Очень скучают по дому".

К этому добавила:

"Судьба моряков, как мы все понимаем, зависит от одного человека, поэтому что-либо предугадать невозможно. Надеюсь на лучшее, но при этом остаюсь реалисткой. Сегодня или завтра их не отпустят. Но хочется верить, что совсем скоро они будут дома. Но вы знаете, сколько раз мы тешили себя? Не так давно получила письмо, которое Андрей отправил сразу после Нового года. Он переживает, как мы живем, ведь я, будучи в декрете, осталась одна с ребенком, он был единственным кормильцем нашей семьи и поддержкой для своей мамы-пенсионерки".

Отец еще одного моряка, Андрея Эйдера, Дмитрий рассказал нам, что, несмотря на тюрьму, воинский дух пленников не сломлен.

"Расскажу о двух случаях, которые произошли в камерах, где находятся наши моряки. Один из наших моряков поймал своего сокамерника, который считается подсадным сотрудником спецслужбы, и насильно выстриг у него на затылке трезубец! И теперь всячески мешает ему сбривать такую прическу. А второй заставил выучить сокамерника гимн Украины и периодически заставляет его петь", — говорит Дмитрий.

Он считает решение трибунала серьезным шагом, но делает прогнозы осторожно:

"Если говорить о шансах на освобождение моряков, давайте сначала задумаемся о том, когда Россия исполняла то, что была обязана делать?".

Ищут восемь попавших в плен бойцов на Донбассе

Кроме того, в субботу волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк назвала имена восьмерых украинских бойцов, которых 22 мая взяли в плен боевики. Напомним, в штабе Операции объединенных сил отметили, что они "ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками". По словам Андрусенко-Якотюк, речь идет о солдатах 43-й мотопехотной бригады "Патриот" — Романе Беспалом, Борисе Пундоре, Максиме Горяинове, Киме Дуванове, Павле Корсуне, Викторе Шайдове, Александре Геймуре и Юрии Гордейчуке. Самый старший из них — Борис Пундор, которому в марте исполнилось 54 года, а младший — Александр Геймур (25 лет).

В штабе ООС заверили — они делают все возможное, чтобы определить местонахождение военнослужащих, а военная прокуратура по этому факту уже начала следственные действия.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Арсений Яценюк обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: Требуйте немедленного созыва Совбеза ООН, реакции G7 и ЕС по украинским морякам. Он подчеркнул, что России наплевать на международное право и для освобождения украинских военнопленных нужно международное давление.

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