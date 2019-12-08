США о "нормандской встрече": в Америке понимают, что Украине трудно

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В Соединенных Штатах Америки встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина "под присмотром" Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель уделяют достаточно много внимания. Что, в общем, не удивительно: фамилия украинского президента в связи с событиями вокруг импичмента Трампа притягивает сегодня американских читателей, как огонек бабочку. Только The New York Times и только в ноябре посвятила событию три материала. Не отстают от влиятельного издания и другие американские СМИ. Такой активностью американцы показывают, что всерьез следят за ситуацией вокруг Украины. Об этом идет речь в специальном материале сайта "Сегодня" Встреча "Нормандской четверки": что о ней говорят в мире.

Часто американскими СМИ встреча рассматривается сквозь призму поддержки Украины в этот определяющий период со стороны администрации Белого дома. Точнее, сквозь призму отсутствия такой поддержки. Этот мотив, к примеру, красной линией проходит в публикациях The New York Times.

"В прошлом американские дипломаты тесно сотрудничали с Киевом на любых переговорах с Москвой. Они выступали единым фронтом против Кремля, уговаривали Евросоюз поддержать санкции и пытались успокоить встревоженную украинскую общественность… Но поскольку американская политика и дипломатия парализованы откровениями о давлении Трампа на Украину, чтобы та провела расследование в отношении демократов, США практически выпали из политического и дипломатического процесса по урегулированию конфликта на Востоке…", – отмечается в материале "Накануне переговоров с Путиным Украина напрасно ищет помощи США", опубликованном в средине ноября.

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"Переговорная позиция г-на Зеленского затруднена импичментом, обнажившим новые сомнения относительно давней поддержки Америкой Украины. По крайней мере девять ключевых американских чиновников, которые участвовали в политике Украины, либо подали в отставку, либо отстранены администрацией Трампа с прошлой весны", – говорится в статье "Путин и Зеленский впервые встретятся по поводу украинского конфликта".

Аналогичную тональность можно наблюдать и в материалах других американских СМИ.

"Украина находится в центре сегодняшней геополитической битвы между востоком и западом, но она чувствует себя все более одинокой и брошенной своими американскими покровителями на фоне драмы импичмента, разворачивающейся в Вашингтоне", – отмечал журнал Time (недавно Владимира Зеленского избрали на обложку Time).

В начале ноября съемочная группа CNN побывала в Широкино, где сняла большой сюжет о буднях войны на Донбассе. Вопрос, достаточна ли помощь США, был задан украинским военным. Не обошлось в материале и без критики американского президента.

"Когда я слышу, как президент Трамп говорит, что Владимир Путин – хороший парень, это просто странно. Это касается меня. Путин убил моего ученика", – цитирует CNN слова учителя истории из Торецка.

Как сообщали новости "Сегодня", также мы писали о сдержанных ожиданиях Европы по "нормандской встрече". Интерес европейских СМИ к теме менее политизирован и более практичен. В отличие от американцев, европейцы не сомневаются в стремлении собственных политиков принять деятельное участие в прекращении войны на Донбассе.

Смотрите также видео выступления президента Владимира Зеленского на "Свободе слова Савика Шустера", где он поделился ожиданиями от переговоров в Париже:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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