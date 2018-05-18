США обратились к России по украинским политзаключенным

Сегодня, 11:57

В Госдепе выразили поддержку украинцам, находящимся в российской неволе

Хизер Нойерт. Фото: Getty
Хизер Нойерт. Фото: Getty

Соединенные Штаты Америки обратились к России с призывом освободить удерживаемых ею украинских политзаключенных. Об этом написала в Twitter спикер Госдепартамента США Хизер Ноайерт.

Представитель Госдепа выразила поддержку украинцам, находящимся в российской неволе.

"США вместе с Олегом Сенцовым, и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", – написала Нойерт.

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Напомним, на днях украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов выдвинул российским властям требование и объявил бессрочную голодовку. Его адвокат Дмитрий Динзе не исключает, что украинца направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное кормление.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обратился к Западу из-за России. Глава государства заверил, что вопрос освобождения украинцев у него на контроле и Украина продолжает бороться за них.

На недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Порошенко озвучил фамилии украинских заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях.

Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.
Россия, США, политзаключенные, сенцов, Нойерт

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Источник:

"Сегодня"

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