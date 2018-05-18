США обратились к России по украинским политзаключенным
В Госдепе выразили поддержку украинцам, находящимся в российской неволе
Соединенные Штаты Америки обратились к России с призывом освободить удерживаемых ею украинских политзаключенных. Об этом написала в Twitter спикер Госдепартамента США Хизер Ноайерт.
Представитель Госдепа выразила поддержку украинцам, находящимся в российской неволе.
"США вместе с Олегом Сенцовым, и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", – написала Нойерт.
Напомним, на днях украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов выдвинул российским властям требование и объявил бессрочную голодовку. Его адвокат Дмитрий Динзе не исключает, что украинца направят на принудительное психиатрическое обследование и будут применять принудительное кормление.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обратился к Западу из-за России. Глава государства заверил, что вопрос освобождения украинцев у него на контроле и Украина продолжает бороться за них.
На недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Порошенко озвучил фамилии украинских заложников, которые удерживаются в РФ и на оккупированных территориях.
Как известно, в российском плену более 60 украинцев, которых Москва не хочет ни менять, ни отпускать. Киев настаивает на скорейшем обмене, но Кремль не особо спешит возвращать своих граждан.
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