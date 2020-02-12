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США отреагировали на увольнение Андрея Богдана

12 февраля, 21:22

Посольство США поблагодарило Богдана за его усилия в поддержке реформ в Украине

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Появилась реакция посольства США в Украине на отставку руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначение вместо него Андрея Ермака.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", – написали представители посольства в микроблоге в Twitter.

Под этим сообщением появился комментарий бывшего заместителя Администрации президента Петра Порошенко по внешнеполитическим вопросам Константина Елисеева. Он написал на английском (с грамматической ошибкой): "Лицемерие".

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Несмотря на кулуарные разговоры политиков о том, что назначение Богдана на должность главы Офиса президента из-за его обширного послужного списка неприемлемо в контексте международных контактов, зримых подтверждений этому не было.

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Так, Андрей Богдан сопровождал президента Зеленского во время трехдневного визита в США и присутствовал при открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

А 11 октября 2019 года Богдан провел успешную встречу с послами "Большой семерки", во время которой обсуждалась ситуация на Донбассе и ключевые реформы в Украине.

Помимо этого, тогдашний поверенный в делах США Уильям Тейлор в интервью "Европейской правде" говорил, что Штаты не имеют возражений относительно назначения Богдана.

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США увольнение Владимир Зеленский посольство США Андрей Богдан Офис президента

Источник: Европейская правда

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