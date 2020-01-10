США передали Зеленскому важные данные об авикатастрофе в Иране – Пристайко

Владимир Зеленский. Фото: ОПЕНГРАФ

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко провелb встречу с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала важные данные об авиакатастрофе в Иране. Об этом в Twitter сообщил Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности с руководительницей посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами". Глава МИД Украины добавил, что ожидает разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео", – написал он.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский призвал всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

В Иране тем временем заявили, что 10 января специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию. В Тегеране не хотят, чтобы "черные ящики" вывозили за пределы страны для проведения анализа. Три иранские авиакомпании, по его словам, помогут экспертам с их изучением.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух". "

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Более детально читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама