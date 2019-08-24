США ждут работы с новым правительством – Помпео поздравил Украину с Днем Независимости

/ Фото: AFP

США ждут с нетерпением работы с новым украинским правительством в продвижении важных для страны реформ. Об этом говорится в послании госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня Независимости Украины.

"США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии, – приводит высказывания госсекретаря пресс-служба Госдепартамента. - Президентские и парламентские выборы подтвердили изменения в пользу мирного, процветающего и демократического будущего".

Реклама

"Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами, - отметил Помпео. - США вместе с Украиной в этот исторический момент и ждут с нетерпением работы с новым правительством и украинским народом для продвижения важных реформ".

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама