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США ждут работы с новым правительством – Помпео поздравил Украину с Днем Независимости

24 августа, 18:45

США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину

/ Фото: AFP

США ждут с нетерпением работы с новым украинским правительством в продвижении важных для страны реформ. Об этом говорится в послании госсекретаря США Майкла Помпео по случаю Дня Независимости Украины.

"США твердо поддерживают процветающую, демократическую и свободную Украину, безопасную в ее международно признанных границах, включая оккупированные районы Донбасса и Крыма, стойко противостоящую российской агрессии, – приводит высказывания госсекретаря пресс-служба Госдепартамента. - Президентские и парламентские выборы подтвердили изменения в пользу мирного, процветающего и демократического будущего".

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"Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украина может стать примером для других стран региона и за его пределами, - отметил Помпео. - США вместе с Украиной в этот исторический момент и ждут с нетерпением работы с новым правительством и украинским народом для продвижения важных реформ".

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

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"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

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Источник: ТАСС

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