Стало известно, где Рябошапка взял 400 тысяч евро на покупку дома во Франции

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которому заметно повысили зарплату, до сих пор расплачивается по кредиту на покупку дома во Франции. Об этом рассказал сам Рябошапка в кулуарах Верховной Рады Украины, передает "Укринформ".

Стоимость взятого в кредит дома превышает 400 тысяч евро.

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"Нам пока не удалось выплатить такую большую сумму. И этой ситуацией самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор должны четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать их ежемесячно. Кредит не закрыт", – сказал он, отвечая на вопрос , где взял более 400 тыс. евро на покупку дома.

Напомним, Руслан Рябошапка воспитывает троих сыновей, у которых французское гражданство. Это объясняется тем, что их мать Олеся Бартовщук работает на территории ЕС – в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с главным офисом во французском Страсбурге.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что в сентябре-2019 Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство называется Офисом генпрокурора, а для назначения на должность генпрокурора обязательно нужно иметь юридическое образование:

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