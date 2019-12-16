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Стало известно имя нового главы НАПК

16 декабря, 20:22

Победителем конкурса стал глава Департамента надзора за соблюдением законодательства ГПУ Александр Новиков

Новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стал прокурор Александр Новиков.

Его кандидатуру единогласно поддержали все шесть членов конкурсной комиссии. Всего на пост главы НАПК было три десятка претендентов. В финал вышли восемь, а победил один – тот, кто получил высший балл во время тестирования.

Александр Новиков работает в Департаменте надзора за соблюдением законодательства ГПУ. Теперь на новую должность его должен утвердить Кабмин. Среди функций НАПК – проверка деклараций чиновников и информации об их причастности к коррупции.

"Господин Новиков имеет надлежащий опыт. Его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и предоставленные документы смогли убедить комиссию в том, что он – лучший из тех, кто может внедрить реформы, восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК", – заявил бывший эксперт Совета Европы по вопросам борьбы с коррупцией Тильман Хоппе.

Напомним, конкурс на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стартовал 8 ноября.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который изменил структуру управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что руководителя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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коррупция НАПК антикоррупционер Александр Новиков

Источник: Сегодня

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