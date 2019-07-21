Стало известно, как украинцы проголосовали на выборах в Польше

Голосование на польских участках на украинских выборах прошло без значительных нарушений и инцидентов

Фото: twitter.com/ADeshchytsia.

В Польше на четырех избирательных участках в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине на внеочередных парламентских выборах проголосовали всего 4240 украинцев.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным членов участковых избирательных комиссий, в Варшаве проголосовали 2382 украинца, в Кракове – 943, в Гданьске – 589, Люблине – 326.

Голосование на участках прошло без значительных нарушений и инцидентов.

Явка по участку в Варшаве составляла 12% (всего в избирательные списки здесь внесены 19 тыс. 404 гражданина Украины – ред). Отмечается, что на участке в Варшаве проголосовало больше всего избирателей среди всех избирательных участков за рубежом.

Сегодня, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе боролись еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, как украинцы проголосовали на выборах в Польше". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"