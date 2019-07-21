Стало известно, как украинцы проголосовали на выборах в Польше
Голосование на польских участках на украинских выборах прошло без значительных нарушений и инцидентов
В Польше на четырех избирательных участках в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине на внеочередных парламентских выборах проголосовали всего 4240 украинцев.
Об этом сообщает Укринформ.
По данным членов участковых избирательных комиссий, в Варшаве проголосовали 2382 украинца, в Кракове – 943, в Гданьске – 589, Люблине – 326.
Голосование на участках прошло без значительных нарушений и инцидентов.
Явка по участку в Варшаве составляла 12% (всего в избирательные списки здесь внесены 19 тыс. 404 гражданина Украины – ред). Отмечается, что на участке в Варшаве проголосовало больше всего избирателей среди всех избирательных участков за рубежом.
Сегодня, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).
На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.
За места в многомандатном округе боролись еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.
Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.
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