В Польше, Бельгии и не только: как голосуют украинцы за границей
В Варшаве к избирательному участку стоят очереди, а украинцы из Люксембурга едут бросить бюллетень в Брюссель
Первыми в мире украинцы традиционно проголосовали в едином участке в столице Австралии – Канберре. Там бюллетени бросили в урны еще накануне вечером. Сейчас голосования уже завершилось. Пришли 57 человек - это 4% от всех зарегистрированных избирателей.
Первые фото голосования в Польше – уже выложил на своей странице в соцсети посол Украины Андрей Дещица. В Варшаве небольшая очередь избирателей собралась еще до открытия участков. А до начала волеизъявления украинцы исполнили гимн. К обеду бюллетени в урну бросили более 400 украинцев. Кроме Варшавы, наши соотечественники в Польше могут проголосовать еще на трех избирательных участках: в Гданьске, Кракове и Люблине.
Голосуют украинцы и в Бельгии. С восьми утра работает единственный участок в Брюсселе. Он обслуживает жителей Бельгии и Люксембурга. Здесь зарегистрировано более 2 тыс. избирателей. Еще до обеда, свои голоса за новый парламент расстояние почти 200 украинцев.
"У нас, к сожалению, нет в Люксембурге посольства, поэтому вынуждены преодолевать 200 километров. Ну, вместе с тем, мы путешествуем, чтобы увидеть Брюссель, сейчас едем в Антверпен", – говорит проголосовавший в Брюсселе житель Люксембурга Александр Донец.
Украинцы сегодня активны и в Турции. К обеду там проголосовали почти 200 избирателей из более тысячи зарегистрированных. В целом, в стране, работают три избирательных участка: в Анкаре, Стамбуле и Анталии.
Напомним, что внештатная ситуация произошла на избирательном участке в посольстве Украины в Индии, где были испорчены все бюллетени – их проштамповали печатью, которая осталась после президентских выборов. Однако сорвать голосование не удалось – на участок оперативно доставили новые бюллетени.
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