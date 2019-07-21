Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

В Польше, Бельгии и не только: как голосуют украинцы за границей

21 июля, 16:49

В Варшаве к избирательному участку стоят очереди, а украинцы из Люксембурга едут бросить бюллетень в Брюссель


Первыми в мире украинцы традиционно проголосовали в едином участке в столице Австралии – Канберре. Там бюллетени бросили в урны еще накануне вечером. Сейчас голосования уже завершилось. Пришли 57 человек - это 4% от всех зарегистрированных избирателей.

Первые фото голосования в Польше – уже выложил на своей странице в соцсети посол Украины Андрей Дещица. В Варшаве небольшая очередь избирателей собралась еще до открытия участков. А до начала волеизъявления украинцы исполнили гимн. К обеду бюллетени в урну бросили более 400 украинцев. Кроме Варшавы, наши соотечественники в Польше могут проголосовать еще на трех избирательных участках: в Гданьске, Кракове и Люблине.

Читайте также

Голосуют украинцы и в Бельгии. С восьми утра работает единственный участок в Брюсселе. Он обслуживает жителей Бельгии и Люксембурга. Здесь зарегистрировано более 2 тыс. избирателей. Еще до обеда, свои голоса за новый парламент расстояние почти 200 украинцев.

"У нас, к сожалению, нет в Люксембурге посольства, поэтому вынуждены преодолевать 200 километров. Ну, вместе с тем, мы путешествуем, чтобы увидеть Брюссель, сейчас едем в Антверпен", – говорит проголосовавший в Брюсселе житель Люксембурга Александр Донец.

Украинцы сегодня активны и в Турции. К обеду там проголосовали почти 200 избирателей из более тысячи зарегистрированных. В целом, в стране, работают три избирательных участка: в Анкаре, Стамбуле и Анталии.

Напомним, что внештатная ситуация произошла на избирательном участке в посольстве Украины в Индии, где были испорчены все бюллетени – их проштамповали печатью, которая осталась после президентских выборов. Однако сорвать голосование не удалось – на участок оперативно доставили новые бюллетени.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Австралия, Бельгия, Польша, Турция, Верховная Рада, выборы в парламент , выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " В Польше, Бельгии и не только: как голосуют украинцы за границей". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

200 гривен за голос: в Винницкой области зафиксировали факт подкупа избирателей

Сегодня, 15:59

Полицейские изъяли тетрадь со списком избирателей, которым должны заплатить

Мураев, Тимошенко и не только: как политики голосовали на выборах в Раду

Сегодня, 15:47

Лидеры основных украинских политических партий посетили избирательные участки

Досрочные выборы в Раду: в ЦИК обновили данные о явке

Сегодня, 16:16

Состоянием на 14:30 проголосовал уже каждый пятый избиратель

Выборы в парламент: как голосовали украинские звезды

Сегодня, 16:00

21 июля состоялись досрочные парламентские выборы в Украине

В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду

Сегодня, 16:32

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции

Парубий не смог проголосовать на выборах: подробности конфуза

Сегодня, 13:12

Спикер Рады недостаточно подготовился перед походом на избирательный участок

У стейблкоина Facebook есть шанс увеличить прибыль компании

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 принципов омолаживающего макияжа

Сольный концерт: Димаш сыграл с младшим братом на домбре

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Ученые Израиля: Деятельность мозга влияет на судьбу потомков

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Парализованные руки можно восстановить

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Семейные измены: кому и зачем это нужно

Делай тело: как сжечь жир на животе

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь