Стало известно, когда Джонсон может встретится с Зеленским

Борис Джонсон дважды посещал Украину в бытность министром иностранных дел Британии

Фото: AFP

Подготовка к встрече нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского начнется после того, как Лондон завершит Brexit.

Об этом заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, – пишет Радио Свобода.

"Мы, конечно, очень хотели бы организовать этот визит в удобное для обеих сторон время. Мы, конечно, объективно даем время Великобритании на реализацию Brexit до 31 октября, но после того момента, думаю, будет делаться все для того, чтобы мы организовали полноценный двусторонний контакт между двумя лидерами", – сказала Галибаренко.

Борис Джонсон дважды посещал Украину, когда был министром иностранных дел Британии.

"Он знает нашу специфику, знает о вооруженном конфликте с россиянами, об аннексии Крыма, и мы всегда могли рассчитывать на его поддержку", – заметила посол.

Победивший на выборах нового лидера Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон официально занял пост главы премьер-министра страны 24 июля

Ранее в этот же день Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

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