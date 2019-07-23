Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании

Преемником Терезы Мэй стал экс-министр иностранных дел Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: AFP

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым главой правящей Консервативной партии и, соответственно, возглавит британское правительство после отставки Терезы Мэй.

Такие результаты голосования членов политической силы были объявлены в лондонском Конференц-центре имени Елизаветы II 23 июля, подтвердив все прогнозы политологов, поскольку с самого начала премьерской гонки именно Джонсона считали ее фаворитом. За его кандидатуру отдали свои голоса 92 153 члены партии.

Соперником Джонсона был действующий глава Форин-офиса Джереми Хант, которого поддержали 46 656 британских консерваторов.

В четверг, 25 июля, ожидается первое заседание нового правительства Соединенного Королевства.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила в мае об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.

Как мы уже писали, после своей победы Борис Джонсон обещал провести досрочные парламентские выборы, а также допускал "жесткий" Brexit – выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно имя нового премьер-министра Великобритании". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"