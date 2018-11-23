Стало известно, когда Министерство по делам ветеранов заработает в полном объеме

Министр объяснила, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что Министерство заработает в полном объеме в июне 2019 года, передает "Прямой".

Министр объяснила, что необходимо пройти долгую процедуру назначения государственного секретаря, а также утверждение штатной структуры министерства.

"Несмотря на все эти бюрократические преграды я могу уже сейчас отметить, что мы продолжим проектную работу и у нас уже есть поддержка наших международных доноров отдельных проектов", – сообщила Фриз.

Она также отметила, что планируется запуск процесса создания Единого государственного реестра ветеранов и формирования онлайн-кабинета для ветеранов.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов.

Как объяснял ранее глава фракции БПП Артур Герасимов, сейчас социальной защитой ветеранов занимаются почти 20 министерств и ведомств, потому в Украине остро встал вопрос создания Министерства по делам ветеранов. Герасимов отмечал, что в Украине должен функционировать единый государственный орган по этим вопросам.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 14 ноября Кабмин образовал Госслужбу по делам ветеранов. Правительство также ликвидировало Госслужбу по вопросам участников АТО, которая существовала с 2014 года.

Как сообщалось осенью прошлого года, опыт США поможет Украине создать министерство по делам ветеранов.

Ранее мы писали о том, что в единый реестр участников АТО внесут данные о семьях погибших бойцов.

Также на базе Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии Министерства здравоохранения Украины создан реестр суицидов среди военнослужащих и демобилизованных из зоны АТО.