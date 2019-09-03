Стало известно, когда Рада рассмотрит закон об импичменте

/ Фото: president.gov.ua

На следующей пленарной неделе Верховная Рада будет рассматривать законопроект о процедуре импичмента президента Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю, один из первых законов – закон об иммунитете, поскольку это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины", – заявил Стефанчук.

Напомним, 29 августа в Верховной Раде был зарегистрирован как безотлагательный проект закона № 1012 "Об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте)".

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Инициатором законопроекта является президент Украины Владимир Зеленский.

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Законопроектом предусматривается возможность отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента в случае совершения им "государственной измены или иного преступления".

Авторы документа отмечали, что принятие данного закона обусловлено необходимостью устранения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

Напомним, что еще 21 июля 2019 года глава государства заявил на брифинге в избирательном штабе партии после закрытия избирательных участков, что одним из первых законов, которые подаст партия "Слуга народа" в Верховной Раде, станет закон об импичменте президента.

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