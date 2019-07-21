Первые законы в Раде и информационная война: Зеленский сделал заявление

Президент выступил в избирательном штабе "Слуги народа" после закрытия избирательных участков

Одним из первых законов, которые подаст партия "Слуга народа" в Верховной Раде, станет закон об импичменте президента. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе партии после закрытия избирательных участков.

"Это будет один из первых законов… Не дополнение, а закон об импичменте президента", – сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил, что занимается "информационной войной".

"Информационной войной мы занимаемся. Ну не информационной войной, а занимаемся этим вопросом, собрали очень много людей, разрабатываем стратегию. Когда будет полная стратегия, мы будем обращаться к каждому журналисту за помощью", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" сообщали, что до избрания президентом Зеленский обещал начать серьезную информационную войну, в которой "мы должны стать победителями". По его словам, необходимо "достучаться до каждого человека, который живет на Востоке, на оккупированных территориях, и объяснить, что мы все — украинцы".

21 июля Зеленский с юмором прокомментировал первые результаты экзит-полов по итогам голосования на выборах в Раду, согласно которым партия "Слуга народа" набирает 43,9% голосов. Он заявил, что "это очень классный, мощный и символичный результат", но 73% было бы лучше, намекнув на процент избирателей, которые его поддержали на президентских выборах.

Подробнее о том, как проходило голосование и результаты выборов в парламент, читайте в онлайне сайта "Сегодня".

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