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Стало известно, с кем Гончарук встретится на форуме в Давосе

21 января, 17:06

Помимо Гончарука в Давосе будут президент и ряд депутатов

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) премьер-министр Алексей Гончарук проведет ряд встреч и примет участие в мероприятиях, посвященных Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что глава правительства будет находиться в Швейцарии 22-23 января, где проведет встречи с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса. Так, на 22 число запланированы с его участием следующие встречи и мероприятия:

  • двусторонняя встреча с премьер-министром Финляндии Санной Марин;
  • двусторонняя встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суммой Чакрабарти.
  • заседание Национального инвестиционного совета Украины под председательством Алексея Гончарука;
  • ряд встреч с представителями международного бизнеса и крупнейшими международными инвесторами.

23 января в 7:30 (по киевскому времени в 8:30) запланировано выступление главы правительства во время Украинского завтрака в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Всемирный экономический форум в Давос отправится президент Владимир Зеленский 22 января. Также туда планируют поехать и более двух десятков депутатов от "Слуги народа". В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, за чей счет депутаты поедут в Давос.

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Фото: facebook.comsluga95

Напомним, в прошлом году в Давос ездил еще пятый президент Украины Петр Порошенко, а среди мировых лидеров были президенты США, Франции, премьер Британии. Участники, как и в предыдущие годы, попытались задать тренды в мировой политике и экономике минимум на год вперед. С другой стороны – форум подчеркнул, что главным трендом мировой политики сегодня остается отсутствие взаимопонимания между ключевыми государствами планеты. Читайте подробнее об итогах Давоса-2019 – о чем сказали мировые лидеры и о чем промолчали.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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Давос всемирный экономический форум Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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