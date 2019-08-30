Стало известно "самое сложное решение" нового премьера Украины

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Несмотря на заслуги Арсена Авакова на посту министра внутренних дел Украины, решение оставить его в Кабмине было одним из самых сложных для новой власти.

Об этом 30 августа заявил журналистам премьер-министр Алексей Гончарук, назвав главным доводом в пользу Авакова то, что в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности.

"Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", – уточнил премьер.

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В то же время он выразил недовольство реформой МВД, потому что, по его словам, она так и не состоялась.

"Была реформа патрульной службы и дальше она не пошла. Реформу криминальной полиции надо продолжать", – добавил Гончарук.

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В то же время, он обещает уволить тех чиновников, к которым будут "конкретные претензии по сути" у прессы и гражданского общества.

"Это, кстати, касается не только Авакова", – предупредил Гончарук, анонсировав встречу с главой МВД на следующей неделе.

Более подробно о людях, занявших министерские кресла в новом правительстве Украины, вы можете узнать в статье "SMMщик, IT-шник и руководитель телеканала: что нужно знать о новом Кабмине" на нашем сайте.

Мы также писали о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины. За него депутаты отдали 290 голосов. Новому премьеру 35 лет, на момент назначения главой правительства он занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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