Хозяин Кремля может попытаться отвлечь внимание от массовых протестов в Москве

Фото: kremlin.ru

Станы Балтии или Украина: американские СМИ назвали, где Путин может открыть новый "фронт" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD 2019-08-06T04:30:00+03:00 Политика Хозяин Кремля может попытаться отвлечь внимание от массовых протестов в Москве

Массовые протесты в Москве и задержания тысяч людей могут привести к тому, что президент РФ Владимир Путин попытается отвлечь внимание мировой общественности от них, открыв новый "фронт" за рубежом.

Об этом идет речь в редакционной статье американской газеты The Wall Street Journal, сообщает Инопресса.

"Режим Владимира Путина пытается заставить замолчать их призыв к честным выборам. Поведение Путина не столько демонстрирует его силу, сколько выдает слабость", – говорится в статье.

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"Несогласие с путинским режимом всегда было сильнее в городских центрах страны. Но за прошедший год даже некоторые традиционно поддерживающие Путина регионы повернулись к нему спиной в связи с состоянием российской экономики, – указывает редакция газеты. – На протяжении пяти лет реальные доходы падали, в то время как ВВП, как ожидается, вырастет в этом году чуть более чем на 1%". (...) Непопулярное, но необходимое решение Путина повысить пенсионный возраст страны на пять лет не помогло ему политически".

"Теперь риск состоит в том, что он затеет борьбу за рубежом – новый фронт в Прибалтике или, возможно, эскалацию в Азовском море – чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Рейтинг одобрения Путина составлял почти 90% после военных авантюр в Грузии (2008) и в Украине (2014)", – пишет газета.

"Путин может быть еще более склонен к тому, чтобы действовать, на фоне того, как некоторые в США и Европе теряют терпение в связи с долгосрочной стратегией изоляции России. Вместо того, чтобы сдаваться, Запад должен дать четко понять, что любой эскалации за рубежом будет оказано сопротивление, и это приведет к новым болезненным экономическим санкциям", – резюмирует The Wall Street Journal.

Новости "Сегодня" сообщали, что у Путина нашли "виновных" массовых протестов в Москве .

Также писалось, что главы МИД Литвы и Латвии осудили задержания в Москве, поскольку "Россия быстро превращается в полицейское государство" .

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