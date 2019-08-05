В МИД РФ обвинили США и Германию в разжигании народного негодования в российской столице

Массовые протесты в Москве: в России назвали "виновных" 2019-08-05T15:31:00+03:00 Россия В МИД РФ обвинили США и Германию в разжигании народного негодования в российской столице

Россия обвинила США и Германию в разжигании массовых протестов за прозрачные выборы в Москве. Мол, американские дипломаты и немецкие СМИ не так освещают события в российской столице.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что дипмиссия США опубликовала маршрут прохождения акции "За допуск на выборы", а просьба его избежать содержалась лишь в конце обращения. А немецкое издание Deutsche Welle вообще призывало людей выходить на протест.

В эти выходные снова массово арестовывали людей, которые вышли на улицы Москвы отстаивать прозрачные выборы. По последним данным, правоохранители задержали 1001 человека.

Во время протеста в Москве в рядах российского ОМОНа заметили бывшего руководителя украинского "Беркута" – Сергея Кусюка. В Украине его разыскивают за причастность к избиению людей на Майдане.

На участках, где скапливались участники акции, дежурили люди в штатском. Они руководили силовиками и показывали омоновцам, кого именно выхватывать из толпы.

Людей били и уже после задержания, в отделениях полиции. В общем травмы получили не менее 19 человек – правозащитники сообщали, что у одного человека сломан нос, у другого – нога.

Полиция задержала и человека, который протестующих вообще не поддерживал, и во время интервью действия силовиков назвал мягкими.

Это уже третья масштабная акция в Москве за последние три недели. Из-за протестов следственный комитет завел уголовное дело по статье "массовые беспорядки", задержанным грозит от трех лет тюрьмы. По этому делу уже арестованы семь человек.

Наказание получили и оппозиционные кандидаты, которых не допустили к митингу. Любовь Соболь, которая в знак протеста уже объявила голодовку, вызывают на допрос. За участие в предыдущей акции ее оштрафовали на 300 тысяч рублей (около 120 тысяч гривень).

"Меня вызывают сейчас на допрос, пока в качестве свидетеля. Возможно, оттуда я уже не выйду", – заявила кандидат в депутаты Московской думы Любовь Соболь.

Несмотря на задержания в Москве, по последним соцопросам, протесты поддерживает треть россиян. А российские политики не исключают, что местные выборы в Москве могут стать поводом для длительных акций протеста.

"Нет независимого суда, нет свободы слова. Людям это надоело", – говорит представитель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

Следующая акция за свободные выборы в Москве запланирована на следующих выходных. Протесты будут проходить два дня подряд.

Напомним, что в России уже создали сайт с персональными данными участников масштабной несогласованной акции протеста, которая состоялась 27 июля в Москве.

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