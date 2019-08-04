На митинге в Москве снова задержали более тысячи человек

В субботу во время митинга за свободные выборы в Москве были задержаны более тысячи человек.
"ОВД-Инфо" сообщает состоянию на 14 часов 4 августа, что 3 августа на акции в Москве были задержаны 1001 человек.
Из них задержаны более 50 несовершеннолетних, 5 человек были госпитализированы,сообщают уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович и департамент здравоохранения Москвы.
По словам Бунимовича, "называются разные цифры, они проверяются.
Абсолютное большинство (задержанных несовершеннолетних. – Ред.) отпущено", – заявил он.
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По информации департамента здравоохранения, на вызовы по поводу обращений, связанных с травмами, полученными в ходе митинга, "скорая" выезжала 12 раз.
Один из пяти пострадавших - сотрудник правоохранительных органов, у него вывих плеча. У остальных повреждения легкие и состояние их удовлетворительное, сообщили в ведомстве.
Как сообщалось, акция с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 3 августа. Всего в ходе акции ОМОН и Росгвардия задержали 828 человек.
Напомним, что россияне уже не первую неделю требуют допустить независимых кандидатов к участию в муниципальных выборах в Москве. Например, 20 июля в российской столице прошел согласованный с властями митинг "За допуск на выборы".
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