Старт нового политсезона: какие задачи будут стоять перед Верховной Радой

Новый политсезон в Украине — на старте. Сегодня руководители парламентских фракций соберутся, чтобы обсудить, чем займется Верховная Рада в ближайшее время. "Сегодня" узнала, какие основные задачи стоят перед народными депутатами на сессии.

План руководства

За восьмую сессию (с 6 февраля по 13 июля) парламент рассмотрел 665 законопроектов. Из них законами стали 88. В пресс-службе ВР говорят — сейчас в комитетах лежит 3244 законопроекта. Работа над ними должна начаться уже завтра, после официального старта девятой пленарной сессии (продлится до 18 января). По словам спикера Рады Андрея Парубия, начать нардепам нужно с голосований за Избирательный кодекс и обновление состава Центризбиркома:

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Нам важно упорядочить избирательное законодательство".

Напомним, в Избирательном кодексе, который принят в первом чтении, заложен отказ от мажоритарной системы и переход на открытые списки. Если его примут, украинцы смогут голосовать не только за партию, но и за отдельного кандидата.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко прогнозирует осенью тяжелую дискуссию по закону о реинтеграции Донбасса, действие которого в октябре 2017-го продлили на год. Этот документ признает Донецкую и Луганскую области оккупированными, а РФ — страной-агрессором.

"Наши друзья из США и ЕС уже сейчас призывают украинских парламентариев проявить мудрость и дать им важный козырь для продолжения санкций, — добавляет Геращенко. — Но голосование будет непростым".

Еще два задания на осень нардепам подготовил президент Петр Порошенко. Во-первых, он пообещал уже в первых числах сентября подать проект конституционных изменений, чтобы записать стремления Украины в НАТО и ЕС на уровне Основного закона. Во-вторых, ВР должна окончательно разорвать договор о дружбе и сотрудничестве с РФ. Процесс этот должен начать наш МИД до 1 октября, чтобы договор автоматически не продлился в апреле следующего года. Наконец, среди осенних задач парламента стоит и отмена неприкосновенности для нардепов. На сегодняшний день существует два законопроекта — депутатский и президентский, оба одобрил Конституционный суд.

Споры осени

Политолог Владимир Фесенко напоминает, что традиционно важным вопросом осени станет бюджет:

"В этот раз его значение будет велико еще и потому, что в следующем году выборы. Но главным вопросом станут конституционные изменения, которые анонсировал президент. Кроме того, будет рассматривать и законопроект об отмене депутатской неприкосновенности".

А вот в том, что ВР примет на этой сессии новый Избирательный кодекс, эксперт сомневается — против новых правил выступают нардепы-мажоритарщики (сейчас их в парламенте 198 человек) и некоторые политические силы. По мнению аналитика Руслана Бортника, если Рада и решится голосовать за отмену депутатской неприкосновенности, то это будет президентский проект, откладывающий лишение иммунитета до 2020 года.

"Думаю, шансы есть — сегодня такое решение поддерживают около 70—80% украинцев. Хотя вероятность позитивного голосования я оцениваю в 30% — 300 голосов наш парламент может и не найти", — объясняет он.

Бортник добавляет — самые горячие осенние дискуссии развернутся вокруг бюджета, состава ЦИК, предложений гаранта по изменениям в Конституцию и продления закона о реинтеграции Донбасса. Горячие споры по последнему вопросу ожидает и нардеп Игорь Петренко:

"В парламенте практически у каждого свое мнение на этот счет и, я думаю, больше всего обсуждений будет именно по этой инициативе".

Блокировка сайтов и узники совести

Во вторник комитет парламента по вопросам информатизации и связи снова рассмотрит проект закона, который позволит блокировать сайты на 48 часов без решения суда. В конце восьмой сессии ВР нардепы так и не смогли поставить его на голосование. Законопроект о выплате соцпомощи семьям политических заключенных зарегистрировала в прошлый четверг Ирина Геращенко. По ее словам, сегодня о выплате такой помощи есть решение правительства и даже уже создан спецотдел, но нет правового механизма, чтобы решить эту проблему. Еще одна норма, которую Геращенко обещает зарегистрировать в ближайшие дни — законопроект о противоминной деятельности. В документе будет записано, как будет проходить гражданское разминирование и кто будет контролировать качество этой работы.

Наконец, в парламенте зарегистрирован проект об обязательной регистрации и идентификации домашних животных и создании единой базы данных. За нарушение правил, которые там прописаны, украинцам грозят штрафы до 1530 грн. При этом авторы нормы говорят, что на идентификацию сельскохозяйственных животных нужно больше 172 млн грн.