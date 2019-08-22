Стефанчук озвучил дальнейшие планы по сокращению комитетов Рады и министерств

Руслан Стефанчук / Фото: president.gov.ua

Представитель президента в Верховной Раде, будущий депутат от партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения количества парламентских комитетов и реорганизации министерств, передает "Укринформ".

"Мы сократили 5 комитетов и считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета. Посмотрим на эффективность этих комитетов. Если они не будут работать по результатам первого года, то, возможно, мы проведем еще оптимизацию комитетов. Потому что наша задача – сделать эффективное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти", – отметил Стефанчук.

По его словам, аналогично в партии настроены и относительно оптимизации количества министерств.

"Мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают. Для нас приоритетом является эффективность работы любого органа", - сказал Стефанчук.

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Он пояснил: целесообразность сокращения количества министерств будет определяться в зависимости от налаженности сотрудничества между различными органами власти.

"Мы понимаем, что любое вовлечение в реорганизацию – это 3 месяца убить на работу, связанную с этим. Мы сейчас ищем оптимальные формы, как к этой модели обеспечить эффективное функционирование государства в целом", – уточнил представитель Президента в ВР.

Как сообщалось, подготовительная депутатская группа определила, что в Верховной Раде 9-го созыва будет действовать 23 профильных комитета вместо 27-ми.

Ранее в "Слуге народа" заявляли, что оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова.

Напомним, в парламентской фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде нового, девятого созыва собираются сформировать рабочие группы, которые будут координироваться 15 заместителями главы фракции.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

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