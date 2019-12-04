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Стефанчук вернул компенсацию за аренду квартиры тещи: названа сума

4 декабря, 13:22

Политик вернул государству деньги, которые ему насчитывались за первые два месяца осени

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук / Фото: Верховная Рада

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул деньги, которые ему были компенсированы за аренду жилья.

Об этом сообщили в аппарате парламента, передает УНН.

Отмечается, что речь идет о компенсации средств за съем квартиры в сентябре и октябре.

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"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 средства в сумме 39650 грн 00 копеек, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", СМИ стало известно, что Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета. Он подтвердил, что платит за аренду жилья, несмотря на то, что это ею владеет мать его жены.

Народные депутаты Украины ежемесячно получают компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве. Периодически меняется и количество нардепов, которые пользуются этой возможностью, и сама сумма выплат. Сайт "Сегодня" ранее подсчитывал, сколько государство платит за аренда жилья для нардепов.

А пока украинцы платят за жилье депутатов, сами народные избранники в Раде не всегда работают. Смотрите видео первой потасовки нардепов в парламенте нового созыва:

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