"Стиль Януковича" и открытость критике: какие черты новой власти показало первое заседание Рады

REUTERS/Gleb Garanich

Первое заседание Верховной Рады нового созыва прошло по четкому плану монобольшинства и администрации президента Владимира Зеленского, было продуктивным в плане назначения, но в то же время высветило негативные для Украины тенденции во взаимодействии новых представителей трех ветвей власти.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

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По его словам, можно отметить как плюсы, так и минусы первого заседания. К примеру, позитивным можно считать то, что в состав нового правительства вошли новые люди, реформаторы и активисты.

"Если мы проанализируем состав правительства, то там много людей, которые известны как активисты, как люди, которые настроены на реформы. Например, назначения Оксаны Маркаровой руководителем Министерства финансов, Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства", – говорит Гарань.

Но в то же время негативом является то, что новую власть представляют и "старые лица".

"Минус – остался Арсен Аваков министром внутренних дел. Это противоречит всему тому, что говорил Зеленский и его команда ранее, в ходе предвыборных кампаний", – продолжает политолог.

Неоднозначно можно оценивать распределение назначений. В этом вопросе есть как позитив, так и негатив.

"Внешнеполитический блок хороший. Вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции был назначен Дмитрий Кулеба, главой МИДа – Вадим Пристайко. Это европеисты, евроатлантисты. Единственное, что меня насторожило: Пристайко говорил, что у Украины всего полгода для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Дипломатия никогда не должна ограничивать себя сроками. Нельзя ставить ограничения, иначе так можно загнать себя в угол. А вот негативом было назначение Нестора Шуфрича главой комитета по свободе слова. Это плохо. Могли бы символически отдать другой комитет", – считает Гарань.

Оценивая общую атмосферу первого заседания, политолог отметил то, что абсолютно не скрывалось: все назначения идут с подачи главы государства, а не Рады или главы правительства. Кроме того, считывалось желание показать, что власть в Украине находится в руках у одной политсилы.

"Были прогнозы, что, имея монобольшинство, "Слуга народа" будет легко и быстро принимать решения. И это мы увидели. Что меня удивило, что будет много нарушений процедурных моментов, нежелание продемонстрировать, что чтится дух Конституции. Для меня является показательным, что в первой половине дня фракция отказывалась назвать кандидатуру будущего премьера, хотя решение было принято. Премьера выдвигает парламентское большинство, а потом эту кандидатуру вносит президент. Даже поверхностно не была сделана попытка показать, что это сделало большинство. Акцент отводился на то, что это президент принимает решение. Кроме того, кто формирует правительство? Премьер. Но было понятно, что все решения принимались в Офисе президента. Также негативным было, что все решения принимаются за один день. Была ли нужда затягивать заседание до ночи? Отмену депутатской неприкосновенности могли бы рассмотреть в следующий день работы Рады. Но было желание показать, что быстро принимаются решения, показать, кто в стране хозяин. Честно, это напомнила даже не стиль Януковича, а желание показать, что мы делаем "блицкриг", все делаем быстро и занимаем все ключевые должности. Я рассчитывал, что будет более спокойный подход, ведь у них все равно большинство, и они могут все легко провести. Тревожным был месседж по поводу роспуска Рады через год. Сомнительным был и этот роспуск. А Зеленский считает, что он может делать, что хочет. Есть три условия, чтобы распускать Раду", – объясняет Гарань.

Но здесь важно отметить, что, несмотря на такие тенденции, Зеленский и его команда все же прислушиваются к обществу и готовы идти навстречу, если определенные заявления и шаги не находят одобрения. К примеру, как это было с военным парадом на 24 августа.

"Все же, когда есть аргументированная критика со стороны общества, они идут на определенные уступки. И это определенно хорошо", – подводит итог эксперт.

Напомним, Верховная Рада провела короткое торжественное заседание, на котором после исполнения Государственного гимна была объявлена минута молчания, посвященная памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость. Затем народные депутаты приняли присягу, текст которой зачитал старейший народный депутат Юлий Иоффе. После этого в сессионном зале прозвучала "Молитва за Украину".

На первом заседании Рада проголосовала за ряд кадровых вопросов, а также поддержала в первом чтении инициативу об отмене депутатской неприкосновенности. О подробностях первого заседания нового парламента читайте в хронике новостей "Сегодня".

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