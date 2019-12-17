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Столкновения под Радой: в МВД назвали количество задержанных и пострадавших

17 декабря, 16:59

У стен парламента сегодня с самого утра идут ожесточенные противостояния активистов с правоохранителями

REUTERS/Valentyn Ogirenko

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во время столкновений под Верховной Радой были задержаны почти 30 активистов, а около 20 правоохранителей пострадали от действий протестующих. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк

"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее под Радой уже были столкновения активистов с полицией. Стычки произошли между правоохранителями и протестующими против открытия рынка земли. В результате столкновений пострадали несколько копов. Полчаса спустя противостояния продолжились и активисты стали применять газ и огнетушители против полиции. В правоохранительных органах сообщили, что двое полицейских были доставлены в больницу с травмами.

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Позже началось совсем жестко, особенно после того, как активисты попытались разбить палаточный лагерь – полицейские "зачистили" улицу от протестующих.

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Видео: facebook.com/yan.dobronosov

В связи с событиями на Грушевского Верховная Рада досрочно закрыла пленарное заседание. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал противостояние у стен парламента, назвав его "спектаклем".

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МВД активисты Верховная Рада задержание пострадавшие зорян шкиряк

Источник: УНИАН

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