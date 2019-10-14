Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Столтенберг призвал НАТО больше помогать Украине

14 октября, 15:47

Важную роль будут играть проводимые Киевом реформы, говорит генсек

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Страны-члены НАТО должны активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник, 14 октября, генеральный секретарь сек альянса Йенс Столтенберг.

"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", – заявил он в ходе выступления в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, в которых остро нуждается Украина.

Реклама

Напомним, днем ранее сенатор из Канады Джейн Корди заявила, что Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла , который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО относительно ситуации в Украине, также представленном на заседании в Лондоне.

В тренде
Могерини объяснила, чего министры иностранных дел ЕС ждут от Пристайко
Вадим Пристайко и Федерика Могерини

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

Также читайте интервью с автором "Плана Маршалла" для Украины.

Также напомним, что руководство НАТО посетит Украину:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НАТО Украина Столтенберг помощь Украине

Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в США
Зеленский отреагировал на яркую победу Усика в СШАПолитика
В Кабмине новые назначения и увольнения: появились подробности
В Кабмине новые назначения и увольнения: появились подробностиПолитика
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фото
Зеленский и первая леди почтили память погибших защитников Украины: опубликованы фотоПолитика
На Рижской конференции по безопасности назван новый тип гибридной войны России
На Рижской конференции по безопасности назван новый тип гибридной войны РоссииПолитика
Это ловушка: Яценюк прокомментировал
Это ловушка: Яценюк прокомментировал "формулу Штайнмайера"Политика
У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с Зеленским
У Кремля несколько целей: политолог рассказал, зачем Путину встреча с ЗеленскимПолитика

Новости партнеров

Loading...