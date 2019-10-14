Столтенберг призвал НАТО больше помогать Украине

Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir

Страны-члены НАТО должны активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник, 14 октября, генеральный секретарь сек альянса Йенс Столтенберг.

"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", – заявил он в ходе выступления в Лондоне.

Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, в которых остро нуждается Украина.

Реклама

Напомним, днем ранее сенатор из Канады Джейн Корди заявила, что Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла , который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО относительно ситуации в Украине, также представленном на заседании в Лондоне.

В тренде Могерини объяснила, чего министры иностранных дел ЕС ждут от Пристайко

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

Также читайте интервью с автором "Плана Маршалла" для Украины.

Также напомним, что руководство НАТО посетит Украину:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама