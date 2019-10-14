Столтенберг призвал НАТО больше помогать Украине

Страны-члены НАТО должны активнее оказывать помощь Украине, заявил в понедельник, 14 октября, генеральный секретарь сек альянса Йенс Столтенберг.
"Я призываю всех союзников на практике предоставлять больше помощи Украине", – заявил он в ходе выступления в Лондоне.
Говоря о стремлении Киева к сближению с НАТО, Столтенберг отметил, что важную роль в этом плане будут играть реформы, в которых остро нуждается Украина.
Напомним, днем ранее сенатор из Канады Джейн Корди заявила, что Украина нуждается в поддержке западных демократий по примеру плана Маршалла , который применялся для восстановления Европы после Второй мировой войны.
Об этом говорится в докладе Парламентской ассамблеи НАТО относительно ситуации в Украине, также представленном на заседании в Лондоне.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале "План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".
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