Строительство в запорожском аэропорту нужно завершить в декабре – Зеленский

Ожидается, что аэропорт в Запорожье будет принимать рейсы из аэропорта Днепра во время реконструкции

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства нового терминала аэропорта в городе Запорожье.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Терминал рассчитан на прием 1 млн пассажиров в год. По словам главы города Запорожья Владимира Буряка, аэропорт имеет более 50 млн гривен чистой прибыли. Ожидается, что аэропорт в Запорожье будет принимать рейсы из аэропорта Днепр во время реконструкции последнего.

Глава государства поставил задачу завершить строительные работы в запорожском аэропорту в декабре.

"Это нормальный, современный терминал. Вы молодцы. Когда в Украине что-то строится, это очень приятно", – сказал Владимир Зеленский.

"Осмотра терминала не было в программе рабочей поездки лавы государства, но президент захотел посмотреть, как идет строительство", – говорится в сообщении прес-службы президента.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля президент совершил рабочие поездки в Николаевскую и Харьковские области, где снова не обошлось без резких заявлений и общений с чиновниками. Так, например, во время визита на юг страны Зеленский потребовал отставки и.о. главы Николаевской ОГА. Президент сравнил чиновников Николаевской области с бандитами. Кроме того, он устроил "разборки" с главой Николаевского областного совета Викторией Москаленко, которая называла его малоросом еще во время предвыборной президентской кампании.

За последние пару недель глава государства был и на западе страны, на востоке, юге. Где-то он представлял новых чиновников, а где-то ругался сними и заставлял уволиться. Читайте подробней о рабочих поездках Зеленского по Украине.

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