Стычки под Радой: в МВД рассказали, сколько пострадало полицейских

Сегодня, 16:58

Медики констатировали различные травмы – химические ожоги, переломы, ушибы


Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Во время сноса палаточного городка у стен парламента произошли столкновения между активистами и правоохранителями, в результате чего пострадали семь силовиков, сообщает пресс-служба МВД.

Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников Нацполиции с повреждениями разной степени тяжести: двое правоохранителей получили легкие повреждения, пятеро – средней тяжести.

По предварительным выводам медиков, у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы конечностей.

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Все сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, полиция наведалась сегодня к активистам под Радой по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя разгон палаточного городка, сказал, что поддерживает это, так как не хочет, чтоб под Радой находились "экстремисты".
рада, полиция, палаточный городок , пострадавшие

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Источник:

"Сегодня"

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