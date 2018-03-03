Гранаты и сотня задержанных: все подробности сноса палаточного городка под Радой

В результате столкновений пострадавшие есть у среди силовиков, и среди митингующих

Субботнее утро выдалось "жарким" для жителей палаточного городка под Верховной Радой, куда наведались правоохранители. В итоге не обошлось без стычек и задержаний.

Как рассказывал глава киевской полиции Андрей Крищенко, правоохранители получили разрешение суда провести следственные действия на территории палаточного городка. По его словам, обыски и задержания проводились по двум уголовным производствам: одно из которых открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец), а другое – по событиям 27 февраля у стен ВР.

"Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении (суда). Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений. Визуально – сейчас работают взрывотехники – есть снаряженные гранаты. Их тоже будут изымать, а также будем изымать вещи, которые проходят по другим уголовным производствам".

Позже стало известно от спикера МВД Артема Шевченко, что в результате визита силовиков под Раду, были задержаны более 100 человек, которых развезли по райотделениям в Шевченнковском и Печерском районах.

В свою очередь в движении "Освобождение", активисты которого находились в палаточном городке, заявили, что есть пострадавшие от рук спецназовцев.

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"Около тысячи спецназовцев и нацгвардейцев атаковали лагерь на Грушевского. Как результат – десятки активистов избиты, некоторые из них с тяжелыми травмами попали в больницы. Остальных упаковали в автозаки и доставили в райотделы полиции Киева. 71-го задержанного в палаточном городке активиста движения "Освобождение" доставили в Печерский райотдел", – говорится в сообщении движения.

Активисты даже подожгли покрышки, однако им это сильно не помогло.

Результатом обыском в палатках стало обнаружение гранат и "коктейлей Молотова". В Нацполиции сообщили, что жители палаточного городка оказывали неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции. Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"На территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин", – рассказали в полиции.













Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко резко высказался в адрес тех, кто находился в палаточном городке, и заявил, что поддерживает разгон активистов. Также генпрокурор подчеркнул, что и далее гарантируют право для граждан на протесты, но мирные и без использования оружия.

"Правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки. Одни активисты акций были задержаны по подозрению в похищении человека, другие – по подозрению в убийстве целой семьи фермеров. Мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест – где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу. Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных. Мирным протестам – да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет!".

После задержаний активистов начали понемногу отпускать из райотделов.

























Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Фото: npu.gov.ua, mvs.gov.ua, AFP

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.