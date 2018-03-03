Под Радой обнаружили много гранат и "коктейли Молотова": опубликованы фото

Сегодня, 11:34

В результате столкновений в больницу попали четыре силовика, также пострадали и активисты


Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Во время сегодняшнего визита полиции в палаточный городок было обнаружено во время следственных действий гранаты и взрывчатые вещества. Это все было изъято и отправлено на экспертизу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На территории палаточного городка правоохранители изъяли предметы, похожие на гранаты. А именно: 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова" и 5 дымовых мин", – говорится в сообщении.

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Также в полиции отмечают, что жители палаточного городка совершили неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям. В результате в госпиталь МВД для оказания медицинской помощи доставлены четверо сотрудников полиции. В то же время в участки полиции доставлены более сотни человек, которые оказывали сопротивление сотрудниками полиции.

Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Авакову с поручением "остановить эту вакханалию" и провести расследование относительно участников инцидента.
рада, активисты, гранаты, палаточный городок , коктейли молотова

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Источник:

"Сегодня"

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