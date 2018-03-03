Луценко о разгоне палаточного городка: "Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет"

За время протестов у Верховной Рады у активистов изъяли много оружия и взрывчатки, отметил генпрокурор

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддерживает сегодняшний разгон палаточного городка под Верховной Радой. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Он заявил, что правоохранители и далее гарантируют право для граждан на протесты, но мирные и без использования оружия.

"Правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки. Одни активисты акций были задержаны по подозрению в похищении человека, другие – по подозрению в убийстве целой семьи фермеров. Мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест – где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу", – написал Луценко.

Генпрокурор отметил, что акции, на которых за деньги разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе и с применением оружия против сотрудников МВД, должны быть пресечены.

"Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных. Мирным протестам – да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет!", – добавил он.

Как сообщалось, полиция наведалась сегодня к активистам под Радой по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.