Луценко о разгоне палаточного городка: "Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет"

Сегодня, 13:12

За время протестов у Верховной Рады у активистов изъяли много оружия и взрывчатки, отметил генпрокурор

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко поддерживает сегодняшний разгон палаточного городка под Верховной Радой. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Он заявил, что правоохранители и далее гарантируют право для граждан на протесты, но мирные и без использования оружия.

"Правоохранители изъяли у лиц, связанных с этими акциями, кучу оружия и взрывчатки. Одни активисты акций были задержаны по подозрению в похищении человека, другие – по подозрению в убийстве целой семьи фермеров. Мы и в дальнейшем гарантируем людям право на протест – где угодно и когда угодно. Но превращать палаточные городки у центральных органов власти в накопитель экстремистов, оружия и взрывчатых веществ – табу", – написал Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокурор отметил, что акции, на которых за деньги разрабатываются планы захвата парламента, откуда регулярно начинаются атаки, в том числе и с применением оружия против сотрудников МВД, должны быть пресечены.

"Поэтому ГПУ поддерживает законные действия МВД 3 марта в палаточном городке. Одновременно прокуроры внимательно следят за законностью действий правоохранителей в отношении задержанных. Мирным протестам – да. Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет!", – добавил он.

.jpg_278

Как сообщалось, полиция наведалась сегодня к активистам под Радой по решению суда. Как рассказали в правоохранительных органах, у жителей палаточного городка обнаружили много гранат и "коктейли Молотова". Также стало известно, что задержаны более 100 человек.

Напомним, в 27 февраля у стен Верховной Рады произошли столкновения между активистами и полицией. Митингующие бросали в правоохранителей камни, применяли палки. В результате инцидента пострадали в районе десяти силовиков, примерно столько же было задержано митингующих.
рада, Луценко, активисты, генпрокурор, палаточный городок , столкновения

Вы сейчас просматриваете новость "Луценко о разгоне палаточного городка: "Проплаченному из-за рубежа экстремизму – нет"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве активисты требуют убрать палаточный городок с улицы Грушевского

1 Февраля, 17:54

Киевляне говорят, что палатки мешают транспорту и мамам с колясками  

Политика

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Фото: unn.com.ua

Шкиряк заверил, что правоохранители не будут разгонять палаточный городок под Радой

9 Декабря 2017, 00:29

По словам Шкиряка, информация о планировании разгона является враньем
Загрузка...

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Столкновения под Радой: Порошенко резко раскритиковал активистов и обратился к силовикам

28 Февраля, 14:14

Глава государства посетил раненых полицейских и нацгвардейцев в госпитале

Политика

Столкновения под Радой. Фото: facebook.com/gnap.ua

Гройсман о столкновениях под Радой: Арсен Борисович, мы должны остановить эту вакханалию

28 Февраля, 12:29

Глава правительства призвал Авакова поставить точку в "беспределе", который произошел у стен парламента
Загрузка...