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Суд арестовал Грымчака с возможностью внесения залога в 6 млн грн

Сегодня, 22:03

Прокуроры просили избрать Грымчаку меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

Деснянский районный суд города Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку.

Такое решение принял суд.

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Адвокат Грымчака Татьяна Матяш после оглашения решения заявила, что судья Наталья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество ее подзащитного – Николаевич. Адвокат считает, что суд назначил арест другому Грымчаку, а ее подзащитный меры пресечения не имеет.

Мол, для исправления технических ошибок в решении суда нужно проводить новое судебное заседание.

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Фото: rawpixel.com / Freepik

Прокуроры просили суд избрать Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко меру пресечения в виде ареста с правом залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 16 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Задержание Грымчака

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Источник: Интерфакс-Украина

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