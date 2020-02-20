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Суд над Анатолием Гриценко: Украина и Интерпол поставили Россию на место

20 февраля, 15:57

Кремль обвинили в политическом преследовании экс-министра обороны Украины

Интерпол не будет сотрудничать с Россией в вопросе уголовного преследования экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого Кремль обвинил в призывах к терроризму.

О соответствующем решении руководства Международной организации уголовной полиции на слушании Второго Западного окружного суда Москвы 20 февраля заявил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Гриценко.

"Генеральный секретариат Интерпола проинформировал российскую сторону о том, что этой организации запрещено вмешиваться в какие-либо конфликты политического, военного или религиозного характера. В связи с этим Интерпол отказался сотрудничать с Россией в вопросе выдачи моего подзащитного в РФ и рекомендовал государствам — членам Интерпола удалить Гриценко из своих розыскных баз, если он ранее туда был внесен", — сказал Динзе.

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Кроме того, Офис генерального прокурора Украины также отказался передавать России какие-либо материалы по делу экс-министра обороны.

Напомним, Россия объявила Гриценко в международный розыск в апреле 2019 года и даже заочно "арестовала".

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Его обвиняют в публичных призывах к терроризму из-за заявлений, сделанных на украинском телевидении в 2017 году, когда Гриценко призвал соразмерно ответить РФ на убийство экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного.

А ранее в России вынесли приговор другому украинскому экс-министру Николаю Рудьковскому:

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Россия Анатолий Гриценко интерпол Динзе

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