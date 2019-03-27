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Суд в РФ признал "законным" продление ареста четырем украинским пленных морякам

Сегодня, 19:15

Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных

Фото: AFP
Суд в РФ признал "законным" продление ареста четырем украинским пленных морякам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/baf/59d/5c9baf59de51f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/baf/59d/5c9baf59de51f.jpg Политика Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных

Мосгорсуд со второй попытки признал "законным" продление ареста четырем украинским военнопленным морякам – Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому и Владимиру Варимезу. Соответсвующие решение вынес судья Мосгорсуда Наталья Коновалова. 

Таким образом, аппеляция защиты была отклонена, а решение суда первой инстанции – Лефортовского районного суда о продлении ареста до 24 апреля осталось в силе.
Рассмотрение апелляции по сути прошло в закрытом режиме, несмотря на возражения адвокатов украинских военнопленных. 

Моряки отказались давать показания в суде, сославшись на Женевскую конвенцию о статусе военнопленных. Военнослужащие общались с судьей на украинском языке через переводчика.
Поддержать украинских моряков прибыли дипломаты из посольств ЕС и Украины, московские активисты.

Во время заседания моряков удерживали в стеклянной клетке в зале суда. Охраняли их полицейские со служебным псом без намордника.

Как добавил на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, заседание продолжалось более 8 часов и проходило в закрытом режиме. В удовлетворении жалоб пятой четверки военнопленных украинских моряков было отказано.

"В ходе заседания адвокатами были приобщены и впоследствии оглашены судом резолюция ПАСЕ, согласно которой в отношении захваченных моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными. В удовлетворении апелляционных жалоб на решение Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных украинских моряков Мосгорсуд отказал", – отметил Полозов.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру "Яни Капу" и катерам "Бердянськ" и "Нікополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 военнослужащих ВМС ВСУ. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

26 января 2019 года раненых украинских моряков перевели из "Матросской тишины" в "Лефортово".
Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

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Тег моряки, военнопленные, пленные моряки

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Источник:

УНИАН

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