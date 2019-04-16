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"Судебная система больна": Луценко отреагировал на освобождение Савченко и Рубана

Сегодня, 13:20

Генпрокурор назвал три основных проблемы в судебном процессе над обвиняемыми

Фото: ГПУ

Решение об освобождении из-под стражи народного депутата Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которые обвиняются в подготовке теракта, показывает проблемы с судебной системой. Об этом написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Дело Савченко – Рубана 28.01.2019 было направлено в суд с обвинительным актом. Поэтому можно было бы сказать, что вчерашнее решение (вернее – его отсутствие) о мере пресечения на время судебного процесса – исключительная компетенция суда. Но ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать – судебная система тяжело больна", – написал он.

По его словам, первой причиной освобождения из-под ареста является разрешенные законом манипуляции с бесконечными сменами адвокатов, что затягивает процесс.

"У Савченко таких адвокатов (которые то входили в процесс, то покидали его) было восемь платных и один бесплатный от государства. Законопроект для устранения этих злоупотреблений давно лежит в ВР. Причина вторая – критически малое количество судей в судах. 40% незаполненных вакансий приводит к тому, что отвод даже одного судьи приводит к передаче дела в другой суд. "Футбол" изменения судов по делу Савченко-Рубана с каруселью отводов на каждом этапе впечатляет: Верховный суд – Черниговский районный – Черниговский апелляционный – Верховный суд – Соломенский районный – Киевский апелляционный – Верховный суд – Киевский апелляционный – Дарницкий районный – Киевский апелляционный – Броварской районный", – жалуется Луценко.

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Также одной из причин генпрокурор называет нежелание некоторыми судьями выполнять свою работу, и заявляют самоотвод.

"Ну и главное: освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения. ГПУ настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Уверен, что завоз тяжелого оружия из так называемой "ДНР" для обстрела украинской столицы не останется безнаказанным", – добавил он.

Как сообщалось, сегодня стало известно, почему суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста. Защита обвиняемых умудрилась так затянуть заседание, что судьи не успели рассмотреть ходатайство прокуроров.


Напомним, летом 2018 года по делу Савченко-Рубана завершились досудебные расследования и подозреваемым, а также их защитникам предоставили материалы для ознакомления. Как заявлял ранее Юрий Луценко, сторона обвинения будет требовать максимального срока наказания.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Тег суд, Луценко, Савченко, судебная система, рубан

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