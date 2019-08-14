Супрун дала ответ, кто может быть новым министром здравоохранения

В Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить реформу, заявила она

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун / Фото: Кабинет министров Украины

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в ходе встречи в Офисе президента (ОП) Украины обсудила дальнейшие пути реформирования системы здравоохранения.

"Были встречи с людьми из ОП. Мы в целом обсуждаем идею, чтобы трансформация (системы здравоохранения – Ред.) и дальше продолжалась. И это самое важное, и это составляет большую часть содержания наших разговоров, это что делать, чтобы и дальше продолжалось (реформирование – Ред.)", – сказала она журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду.

Она сообщила, что встреча в ОП состоялась в воскресенье.

Супрун подчеркнула, что "большое количество украинцев ждут следующего этапа трансформации, чтобы уже на уровне больниц и специализированной медицины были изменения такие же позитивные, как на уровне первичной медпомощи".

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Отвечая на вопрос о потенциальных кандидатах на должность министра здравоохранения в команде Зеленского, Супрун ответила, что "в Украине есть много умных и талантливых людей, которые могут продолжить трансформацию, многие из них даже работали со мной в Минздраве моими заместителями".

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"В команде Зеленского, в офисе президента есть люди, которые занимались другими сферами, я не будут комментировать их возможности. Самое важное, чтобы трансформация продолжалась", – сказал она.

Накануне Супрун рассказала о новых должностях врачей. Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.

Ранее Супрун рассказала о работе Минздрава после отставки Гройсмана. По словам чиновницы, "события сейчас будут развиваться как лавина".

Тем временем, в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского дают понять, что не рассматривают кандидатуру и.о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун на пост главы Минздрава в дальнейшем.

В тоже время Супрун назвала условия, при которых она готова сотрудничать с командой Зеленского. Супрун заявила, что готова сотрудничать с любой конструктивной политической силой.

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