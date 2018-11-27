Супрун рассказала, как в условиях военного положения будут оказывать медпомощь

Сегодня, 04:25

Минздрав и Минбороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и нацбезопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь

Фото: galinfo
Фото: galinfo

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что доступ гражданского населения в медучреждения и правила получения медицинской помощи на время военного положения остаются неизменными.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, Минздрав и Минбороны приняли совместный приказ, чтобы все защитники украинских границ и нацбезопасности при необходимости могли вовремя получить необходимую медицинскую помощь.

"Он гарантирует своевременное лечение защитников, в частности – в условиях военного положения", – добавила Супрун.

"В каждой области создан перечень учреждений здравоохранения, которые при необходимости готовы оказать необходимую специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь защитникам.

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Это городские, районные, областные больницы, госпитали, диспансеры, а также институты различного профиля Национальной академии медицинских наук.

В этих заведениях военнослужащие сил обороны смогут пройти лечение и реабилитацию, а после получения медицинской помощи – военно-врачебной экспертизу", – подчеркнула и.о. министра

Список медицинских учреждений в каждой области можно посмотреть на сайте Минздрава.

Отмечается, что в заведениях все гражданские жители будут получать лечение без изменений.

В них также имеется резерв профильных коек для приема военных, запасы лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови и ее препаратов.

По словам Супрун, одновременно каждое учреждение здравоохранения может принять не менее 10-15 военных.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на АзовеУкраинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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Источник:

"Сегодня"

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