Климкин: Введение военного положения в Украине не помешает в продолжении сотрудничества с МВФ

Сегодня, 00:17

Накануне Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей Украины

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Министр иностранных дел Павел Климкин заверяет, что введение военного положения в предложенной президентом страны Петром Порошенко редакции не будет мешать Украине в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными финансовыми организациями.

"В сегодняшней редакции этот указ не будет мешать нам в продолжении сотрудничества с МВФ и другими международными финансовыми организациями", – сказал Климкин на внеочередном пленарном заседании парламента в понедельник вечером.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в ряде областей Украины. На сайте парламента появился поименный список проголосовавших. Свои голоса "за" отдали 276 народных депутатов при том, что для принятия решения нужно 226 голосов.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверяет, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ни одного элемента, которым Россия смогла бы манипулировать как провокацией.

"Россия сейчас пытается манипулировать тем, что якобы были какие-то провокации. Мы только что рассказали послам эту ситуацию почти поминутно – не было ни одного случая, который может рассматриваться даже притянутым за уши, как провокационный", - сказал Климкин на брифинге в понедельник в Киеве.

Также Климкин заявил, что Киев не будет отзывать своих дипломатов из России.

"Мы не можем одновременно торговать и воевать со страной-агрессором... Мы должны перейти к биометрическому визовому режиму с Россией. ... По определению нам не нужны дипломатические отношения с Россией и у нас по факту нет таких отношений, но нам нужно найти форму, найти, кто будет заботиться о 2,5 млн украинцев в России и наших политзаключенных. Для нас даже эмоционально хотелось бы иметь наших дипломатов тут, где им не угрожает постоянно опасность, но пока мы не найдем эту форму, мы на это не пойдем, потому что они осуществляют помощь украинцам и консульскую деятельность", – сказал Климкин.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Климкин, военное положение, Павел Климкин, МВФ, дипломатические отношения

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Источник:

Интерфакс-Украина

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