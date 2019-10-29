Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе

Владислав Сурков. Фото: kremlin.ru.

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств на Донбассе, пишут российские СМИ.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, — сказал он. — Следует поблагодарить руководство Луганской Народной Республики (боевиков так называемой „ЛНР" – ред.) за настойчивость и терпение. Будем надеяться, что на этот раз разведение все-таки состоится, и впредь не будет нарушено Украиной".

"Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", – добавил помощник президента РФ.

Напомним, что в штабе Объединенных сил подтвердили начало отвода войск в районе Золотого, который начался сегодня в 12:00.

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Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств с обеих сторон, а начало этого процесса в связи с соблюдением режима тишины в течение семи дней.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск также были вооруженные провокации. Также украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно договоренностям в Минске разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого должно было начаться еще 7 октября, и только в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако за день до того, 6 октября, боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было первый раз сорвано разведение войск. В последние дни враг также регулярно атаковал в этом районе.

В то же время в обществе, и в том числе у военных, назревает недовольство планами оставить укрепленные позиции и, грубо говоря, отойти в чисто поле. Однако министр обороны Андрей Загороднюк объяснял, что в Золотом и Петровском подготовлены новые позиции для ВСУ, куда будут отведены наши войска в случае начала процесса разведения сил.

Также он уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

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