"Своих не бросаем": пленных украинских моряков ждут дома
Зал московского суда – единственный шанс для родственников увидеться с пленными моряками
В московском СИЗО украинцы находятся уже 181 день. Все это время "Сегодня" следили за их не судьбой – ездили на суды, передавали письма поддержки, общались с родственниками. И сейчас – последняя история из цикла "Своих не бросаем" – о капитане Олеге Мельничуке, механике Сергее Чулибе и матросе Сергее Цыбизове.
Олег Мельничук один из первых заявил – общаться в суде будет через переводчика. И игнорировал требования говорить только на русском.
Военная выдержка и чувство достоинства у молодого капитана – от отца десантника. Олег и его брат-близнец Игорь с детства готовились стать военными.
Стал военным вопреки всему и побратим Олега механик "Яны Капу" Сергей Чулиба.
С 2011 года он служил в Севастополе, во время аннексии Крыма – на катере "Херсон" пытался вырваться из блокады на озере Донузлав. Российский плен не сломил моряка.
Ждут дома и Сергея Цыбизова – моряка с катера "Никополь". 5-летний Артем уверен: его брат – герой.
После задержания российское ФСБ опубликовало видеодопрос трех украинских моряков, среди них – и Сергея Цыбизова.
Специалисты, просмотрев ролик, предположили, что Сергея Цыбизова и других моряков заставили так говорить.
"Выраженные признаки подавленности, угнетенности. Человек находится в состоянии принудительной вербализации. Он наговаривает заученный текст", – говорит Юрий Ирхин, судебный эксперт-психолог.
Письма от моряка Цыбизова и Лефортово тоже настораживают, хотя и пишет, что у него все хорошо.
Зал московского суда – единственный шанс для родственников увидеться с пленными моряками. Судом на суд отвечает и украинская сторона – Киев пытается вернуть захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж через Международный трибунал по морскому праву. Адвокаты моряков надеются – если суд вынесет решение в пользу Украины, то Россия проигнорировать его не сможет.
Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").
В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.
В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.
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