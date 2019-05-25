Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России

МИД РФ пытается убедить весь мир, что оккупированный Крым – это Россия

Фото: Facebook

Решение Международного трибунала по морскому праву, который обязал Россию немедленно освободить пленных украинских моряков и корабли ВМСУ, и вернуть их в Украину, вызвало резко негативную реакцию МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство уверяет, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области, сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", — заявили в министерстве.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — добавили в МИД РФ, забыв, что весь мир продолжает считать оккупированный Россией Крым и территориальные воды вокруг него украинской территорией.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал решение Трибунала исторической победой.

В апреле 2019-го в Москве отреагировали на обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву по освобождению моряков и заявили, что у данной организации якобы нет юрисдикции для рассмотрения инцидента в Керченском проливе, когда российские корабли напали на украинские.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что своими действиями в Керченском проливе и в международных водах Черного моря Россия грубо нарушила Конвенцию ООН по морскому праву.

Дипломат объяснила, что Россия нарушила статью 2 устава ООН, которая гласит, что все государства-члены должны отказаться от угроз применения силы против территориальной целостности или политической независимости других стран. Кроме того, нападение России на украинские корабли является новым свидетельством агрессии России против Украины, и международное право определяет действия России как акт агрессии.

Также напомним, 25 ноября 2018 года Россия атаковала украинские военные корабли – суда ФСБ сначала таранили украинский буксир, а после этого открыли огонь, ранив шестерых украинских моряков. Позже"суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста, после чего из Крыма их доставили в Москву.

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