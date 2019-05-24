Священникам ПЦУ запретили быть депутатами Рады: Епифаний раскрыл детали
Предстоятель ПЦУ рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам
Священнослужителям Православной церкви Украины нельзя участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти 21 июля.
Как заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, соответствующее решение было принято на священном Синоде, который прошел в соборе Софии Киевской 24 мая.
"Касательно решения Синода о запрете архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану – в особенности это касается выборов в Верховную Раду", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.
Епифаний добавил, что священнослужители могут принимать непосредственное участие только на местных выборах (городских, поселковых или территориальных общинах) и с благословения того или иного архиерея.
Напомним, что 24 мая в Украине стартует избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.
Мы также писали, что предстоятель поместной церкви рассказал о конфликте внутри ПЦУ, в центре которого находится отказ почетного патриарха Филарета признать упрощение Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Напомним, что начало избирательной кампании в Раду и заседание священного Синода ПЦУ являются двумя важнейшими темами дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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