Священникам ПЦУ запретили быть депутатами Рады: Епифаний раскрыл детали

Предстоятель ПЦУ рассказал, на каком уровне разрешено избираться клирикам

Фото: AFP

Священнослужителям Православной церкви Украины нельзя участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти 21 июля.

Как заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, соответствующее решение было принято на священном Синоде, который прошел в соборе Софии Киевской 24 мая.

"Касательно решения Синода о запрете архиереям и клирикам участвовать в выборах, которые противоречат сану – в особенности это касается выборов в Верховную Раду", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

Епифаний добавил, что священнослужители могут принимать непосредственное участие только на местных выборах (городских, поселковых или территориальных общинах) и с благословения того или иного архиерея.

Напомним, что 24 мая в Украине стартует избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду.

Мы также писали, что предстоятель поместной церкви рассказал о конфликте внутри ПЦУ, в центре которого находится отказ почетного патриарха Филарета признать упрощение Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Напомним, что начало избирательной кампании в Раду и заседание священного Синода ПЦУ являются двумя важнейшими темами дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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