Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата

Почетный патриарх поместной украинской церкви все еще настаивает на существовании УПЦ КП

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет и митрополит ПЦУ Епифаний / Фото: pomisna.info.

Во время декабрьского Объединительного собора, на котором была создана поместная Православная церковь Украины, почетный патриарх Филарет не подписал управление уставу и продолжает настаивать на существовании Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний заявил журналистам после заседания Синода 24 мая.

"Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом", – заявил он.

По его словам, Синод постановил, что ПЦУ будет руководствоваться "священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской".

Епифаний также отметил, что на сегодняшней встрече, где обсуждалась ситуация в Православной церкви Украины, Филарет продолжил настаивать на существовании Киевского патриархата.

"Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ. Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем", – добавил митрополит.

Напомним, ранее патриарх Филарет признался, что предоставленный ПЦУ Томос об автокефалии ставит ее "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"