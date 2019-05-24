Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата
Почетный патриарх поместной украинской церкви все еще настаивает на существовании УПЦ КП
Во время декабрьского Объединительного собора, на котором была создана поместная Православная церковь Украины, почетный патриарх Филарет не подписал управление уставу и продолжает настаивать на существовании Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний заявил журналистам после заседания Синода 24 мая.
"Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом", – заявил он.
По его словам, Синод постановил, что ПЦУ будет руководствоваться "священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской".
Епифаний также отметил, что на сегодняшней встрече, где обсуждалась ситуация в Православной церкви Украины, Филарет продолжил настаивать на существовании Киевского патриархата.
"Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ. Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем", – добавил митрополит.
Напомним, ранее патриарх Филарет признался, что предоставленный ПЦУ Томос об автокефалии ставит ее "почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".
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