Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата

24 мая, 14:54

Почетный патриарх поместной украинской церкви все еще настаивает на существовании УПЦ КП

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет и митрополит ПЦУ Епифаний / Фото: pomisna.info
Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет и митрополит ПЦУ Епифаний / Фото: pomisna.info.

Во время декабрьского Объединительного собора, на котором была создана поместная Православная церковь Украины, почетный патриарх Филарет не подписал управление уставу и продолжает настаивать на существовании Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом предстоятель ПЦУ Епифаний заявил журналистам после заседания Синода 24 мая.

"Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом", – заявил он.

По его словам, Синод постановил, что ПЦУ будет руководствоваться "священным преданиям, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 года уставом в стенах Софии Киевской".

Епифаний также отметил, что на сегодняшней встрече, где обсуждалась ситуация в Православной церкви Украины, Филарет продолжил настаивать на существовании Киевского патриархата.

"Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ. Поэтому в определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остался при своем", – добавил митрополит.

Напомним, ранее патриарх Филарет признался, что предоставленный ПЦУ Томос об автокефалии ставит ее "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь (Московского патриархата) от Москвы".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег религия, филарет, Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины

Вы сейчас просматриваете новость " Филарет отказывается признать упразднение Киевского патриархата". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православной церкви Украины нужно сменить название: Филарет назвал причину

15 мая, 10:16

Патриарх считает, что после предоставления Томоса украинскую церковь неправильно назвали, и объяснил, почему

Филарет успокоил – Томос у Украины не отберут

15 мая, 11:54

В последнее время церковную сферу Украины лихорадит, но Филарет и советник президента Павленко уверяют – угрозы автокефалии нет

Епифаний рассказал о возможном объединении с УГКЦ

12 мая, 21:27

По словам предстоятеля, вопрос объединения двух конфессий он затрагивал во время встречи с главой УГКЦ

Православная церковь Украины появилась в одной из стран Евросоюза

31 марта, 19:08

Возможность проводить богослужение в храме св. Урха ПЦУ предоставил митрополит Люблянский Станислав Зоря

Объединить страну после выборов: в ПЦУ назвали цель нового президента

12 апреля, 12:26

Архиепископ Евстратий призвал поддерживать, в том числе и становление Украинской поместной православной церкви

"Народный фронт" призвал поддержать Православную церковь Украины

15 мая, 14:05

Нельзя расшатывать ситуацию вокруг ПЦУ, говорит Виктор Еленский

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза

Зеленский отказался вносить законопроекты в нынешнюю Раду

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Зеленская завела Instagram и опубликовала фото с инаугурации

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Куркума спасет больные суставы

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Дважды несостоявшийся депутат. 7 фактов об Андрее Богдане

Портнов подал первый иск против Порошенко

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь